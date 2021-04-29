Генпрокуратура Киргизии начала расследование по факту конфликта на границе с Таджикистаном

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство по факту конфликта на границе с Таджикистаном по статье "Преступление против мира" уголовного кодекса страны.