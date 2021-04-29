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Глава «Газпрома» пообещал уделять больше внимания переработке газа

В настоящий момент «Газпром» «немножко» меняет свою стратегию и больше внимания уделяет созданию мощностей по газопереработке, заявил председатель правления «Газпрома» на «Дне инвестора» компании в четверг, 29 апреля.
РБК
По словам Миллера, изменение стратегии связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является этаносодержащим и многокомпонентным.
Вести.Ru
Руководство «Газпрома» ставит задачу «монетизации» разработки таких запасов газа, из которых можно выделить сырье, важное для газохимической промышленности и других отраслей.
РБК

В 2020 году прибыль компании, приходящаяся на акционеров, упала почти в 9 раз, до ₽135,3 млрд. Основные причины — снижение курса рубля и падение цен на газ.

РБК

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