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REGNUM
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

Объем газа, который должен войти в пять самых лучших показателей за все время поставок, намерена в нынешнем году осуществить в дальнее зарубежье компания "Газпром". Об этом 16 сентября рассказал председатель компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
 Кремля.
Аргументы и Факты08:53
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Миллер рассказал о почти рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье

РЕН ТВ09:45
ИА Красная Весна

«Газпром» выполнит все обязательства по поставкам газа зимой — Миллер

ИА Красная Весна07:37
Московский Комсомолец

«Газпром» спрогнозировал рост экспорта до рекордных показателей

Московский Комсомолец07:31
Life.ru

Глава «Газпрома» заявил о решении резко увеличить расходы на газификацию регионов

Life.ru07:36
ТАСС

«Газпром» в 2020 году намерен достичь топ-5 показателей по экспорту газа

ТАСС07:24
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

REGNUM08:12
Царьград

Газа хватит не только на Россию: Миллер отчитался Путину о подготовке к зиме

Царьград07:10

РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным

Постпредство задается вопросом «есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей «отравить» Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением, а после сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где яд «Новичок» могут идентифицировать».
РФ направила в ЕС вопросы об обвинении по ситуации с Навальным
Новые Известия02:14
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Гурьянов голом в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Счет в серии: 1-4 В финале Кубка Стэнли "Даллас" сыграет с победителем серии "Тампа" — "Айлендерс", которая также может завершиться в пяти матчах, поскольку "Лайтнинг" перед пятой встречей ведут 3:1.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 00:13

Минобороны предложило разрешить предупредительные авиаудары перед огнём по нарушителям границ

В законе о госгранице предлагается указать, что применению оружия и боевой техники против нарушителей должно предшествовать не только «ясно выраженное предупреждение о намерении их применить и предупредительные выстрелы» (как в действующей редакции), но и «предупредительное бомбометание авиационных бомб впереди по курсу движения морского (речного) судна — нарушителя государственной границы».
Парламентская газета09:58

ОАЭ, Бахрейн и Израиль подписали соглашение о нормализации отношений

Фото: Vesti.ru В Вашингтоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о нормализации отношений.
Международная жизнь02:52
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Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
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«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото

Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.
РБК10:29

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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