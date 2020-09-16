Объем газа, который должен войти в пять самых лучших показателей за все время поставок, намерена в нынешнем году осуществить в дальнее зарубежье компания "Газпром". Об этом 16 сентября рассказал председатель компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

С чего всё началось Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте Кремля. Аргументы и Факты 08:53