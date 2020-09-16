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REGNUM
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

Объем газа, который должен войти в пять самых лучших показателей за все время поставок, намерена в нынешнем году осуществить в дальнее зарубежье компания "Газпром". Об этом 16 сентября рассказал председатель компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
 Кремля.
Аргументы и Факты08:53
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Миллер рассказал о почти рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье

РЕН ТВ09:45
ИА Красная Весна

«Газпром» выполнит все обязательства по поставкам газа зимой — Миллер

ИА Красная Весна07:37
Царьград

Газа хватит не только на Россию: Миллер отчитался Путину о подготовке к зиме

Царьград07:10
Московский Комсомолец

«Газпром» спрогнозировал рост экспорта до рекордных показателей

Московский Комсомолец07:31
ТАСС

«Газпром» в 2020 году намерен достичь топ-5 показателей по экспорту газа

ТАСС07:24
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

REGNUM08:12
Life.ru

Глава «Газпрома» заявил о решении резко увеличить расходы на газификацию регионов

Life.ru07:36

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