Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье
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Объем газа, который должен войти в пять самых лучших показателей за все время поставок, намерена в нынешнем году осуществить в дальнее зарубежье компания "Газпром". Об этом 16 сентября рассказал председатель компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
Кремля.
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