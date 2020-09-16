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REGNUM
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

Объем газа, который должен войти в пять самых лучших показателей за все время поставок, намерена в нынешнем году осуществить в дальнее зарубежье компания "Газпром". Об этом 16 сентября рассказал председатель компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
 Кремля.
Аргументы и Факты08:53
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Миллер рассказал о почти рекордном экспорте газа в дальнее зарубежье

РЕН ТВ09:45
ИА Красная Весна

«Газпром» выполнит все обязательства по поставкам газа зимой — Миллер

ИА Красная Весна07:37
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

REGNUM08:12
Московский Комсомолец

«Газпром» спрогнозировал рост экспорта до рекордных показателей

Московский Комсомолец07:31
ТАСС

«Газпром» в 2020 году намерен достичь топ-5 показателей по экспорту газа

ТАСС07:24
Life.ru

Глава «Газпрома» заявил о решении резко увеличить расходы на газификацию регионов

Life.ru07:36
Царьград

Газа хватит не только на Россию: Миллер отчитался Путину о подготовке к зиме

Царьград07:10

Аналитики предупредили о новом потрясении на рынке нефти

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября аналитик агентства Bloomberg Джулиан Ли предупредил, что нефтедобывающим государствам необходимо готовиться к худшему сценарию в ситуации ценами и спросом на нефть на мировом рынке.
REGNUM01:00
32

Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).
Коммерсантъ10:03

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Стало известно, где хотел бы отбывать наказание Ефремов

Артист Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за смертельное ДТП, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, рассказала РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости13:37
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Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъ13:40
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Взгляд.ру13:41

С 14 декабря 2020 действует новый порядок оформления больничных

С 14 декабря 2020 начнет применяться приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа».
Бухгалтерия.рувчера в 04:43
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КПРФ прокомментировала просьбу художника из США выкупить тело Ленина

Член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко посоветовал американскому художнику, обратившемуся к РФ с предложением выкупить тело Владимира Ленина, создать серию памятников Ленину и установить их на главных площадях американских городов.
РИА Новости09:54
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«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

Как стало известно «СЭ», «Ростов» направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину в связи с отменой матча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Спорт-Экспресс11:10