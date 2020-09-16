Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

Объем газа, который должен войти в пять самых лучших показателей за все время поставок, намерена в нынешнем году осуществить в дальнее зарубежье компания "Газпром". Об этом 16 сентября рассказал председатель компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что подготовка к предстоящему осенне‑зимнему периоду идёт строго по плану, сообщается на сайте
 Кремля.
Аргументы и Факты08:53
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

«Газпром» выполнит все обязательства по поставкам газа зимой — Миллер

ИА Красная Весна07:37
Life.ru

Глава «Газпрома» заявил о решении резко увеличить расходы на газификацию регионов

Life.ru07:36
Царьград

Газа хватит не только на Россию: Миллер отчитался Путину о подготовке к зиме

Царьград07:10
ТАСС

«Газпром» в 2020 году намерен достичь топ-5 показателей по экспорту газа

ТАСС07:24
REGNUM

Глава Газпрома рассказал о поставках газа в дальнее зарубежье

REGNUM08:12
Московский Комсомолец

«Газпром» спрогнозировал рост экспорта до рекордных показателей

Московский Комсомолец07:31
РЕН ТВ

Миллер: «Газпром» зимой удовлетворит все потребности в газе

РЕН ТВ07:01

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии
Lenta.ru05:07
39

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета08:49
16

Кабмин одобрил проект федерального бюджета на 2021-2023 годы

В среду, 16 сентября, трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проект одобрило проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2022-2023 годов.
Комсомольская правда09:19
1