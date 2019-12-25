Экономика

РБКРБКГлава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»

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Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс». По его словам, в основном среди покупателей были российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды.
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Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций «Газпрома»

Интерфакс10:32

Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»

РБК10:16
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