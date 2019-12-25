Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс». По его словам, в основном среди покупателей были российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды.

Общество Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Экономика Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Происшествия Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.