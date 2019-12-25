Экономика
РБКГлава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс». По его словам, в основном среди покупателей были российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды.
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Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация.
Общество
«Газпром» может подать в суд на швейцарского подрядчика «Северного потока – 2»
Оператор будущего «Северного потока – 2» компания «Газпром» может подать в суд на приостановивших работу над трубопроводом из-за угрозы санкций США швейцарских подрядчиков.
Хоккей
Знарок: «Беспалов играл по плану, про его настрой на „Сибирь“ не знал»
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу над «Сибирью» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Общество
Вендоры не гарантируют работу смартфонов с отечественным ПО
Представители Ассоциации предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей» норму, согласно которой ответственность за сбои будут нести разработчики стороннего софта, а не производители устройств или продавцы.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Единоборства
Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с Емельяненко
Американец Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц для поединка с россиянином Федором Емельяненко, который состоится в Японии 29 декабря.
Общество
Гуцериев прибыл на встречу с Путиным на фоне сообщений об обысках
Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл в Кремль для участия во встрече президента России с представителями крупного бизнеса, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Ивана Краско объявила о беременности
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Экономика
Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.
Общество
Кейт Миддлтон обула принца Джорджа в кеды от бюджетной марки
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон обула своего старшего сына, принца Джорджа, в обувь от недорогой марки.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Футбол
Азмун вошел в топ-100 лучших игроков по версии Marca
Испанское издание Marca опубликовало список футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е в рейтинге лучших игроков по итогам 2019 года.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.