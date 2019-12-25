Экономика
РБКГлава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»
Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс». По его словам, в основном среди покупателей были российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды.
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Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов. В основном это российские инвесторы, в том числе пенсионные фонды, сообщил он.Интерфакс11:29
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