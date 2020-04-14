Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.

с чего всё началось

Глава "Газпромнефти" Александр Дюков в интервью газете "Коммерсант" заявил, что новая сделка ОПЕК+ была необходима в текущей ситуации на рынке энергоносителей. Он также не согласился со словами совладельца "Лукойл" Леонида Федуна, который назвал договоренности повторением Брестского мира.

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