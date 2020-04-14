Энергетика

REGNUMREGNUMГлава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России

Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
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с чего всё началось

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков о сокращении добычи и коронавирусе

Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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