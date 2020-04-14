Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.

с чего всё началось

Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».

Транспорт ГИБДД начнет проверять пропуска у въезжающих в Москву водителей Полиция с 15 апреля начнет проверять спецпропуска у всех въезжающих в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. 361

Политика Конгресс США выяснит роль Китая и ВОЗ в распространении коронавируса Главный надзорный комитет Сената США начал расследование по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и реакции на его распространение со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей Китая. 23

Общество В Москве за отсутствие разметки оштрафовали почти сто магазинов О первых штрафах за отсутствие разметки для посетителей власти Москвы сообщили на прошлой неделе. Тогда были оштрафованы 18 магазинов. 24

Технологии Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom Таблицы с логинами, паролями и электронными почтами пользователей Zoom предлагаются за символические деньги (0,002 доллара за аккаунт) в даркнете и на хакерских форумах, а порой их даже отдают бесплатно. 2

Общество В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве" 15

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,3K

Экономика Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП). 45

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в похищении 18-летнего студента В столице сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в разбое и похищении 18-летного московского студента, сообщается на сайте МВД России.

Здоровье В Петербурге резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за последнюю неделю снизилась на 28,2%. Всего врачи зафиксировали 32,5 тысячи заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. 6

Политика Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом. 458

Общество Голикова назвала даты для решений об отмене карантина Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении. 3K

Общество В Татарстане нашли 23 новых случая коронавируса 5 человек увезли в больницу, 18 – лечатся дома В Татарстане за минувшие сутки выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом. 101

Шоу-бизнес Максим Фадеев поделился результатами своего похудения Известный российский певец, продюсер и композитор Максим Фадеев поделился в Instagram блоге с подписчиками результатами своего похудения.