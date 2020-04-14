Энергетика
REGNUMГлава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
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с чего всё началось
Доля физического сокращения добычи, которое приходится на Россию в новом соглашении ОПЕК+, на первом этапе составляет около 18%.Коммерсантъвчера в 17:46
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Комментарии
Транспорт
ГИБДД начнет проверять пропуска у въезжающих в Москву водителей
Полиция с 15 апреля начнет проверять спецпропуска у всех въезжающих в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 05:02
Политика
Конгресс США выяснит роль Китая и ВОЗ в распространении коронавируса
Главный надзорный комитет Сената США начал расследование по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и реакции на его распространение со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей Китая.
Lenta.ru 05:26
Общество
В Москве за отсутствие разметки оштрафовали почти сто магазинов
О первых штрафах за отсутствие разметки для посетителей власти Москвы сообщили на прошлой неделе. Тогда были оштрафованы 18 магазинов.
РБК 03:40
Здоровье
Врачи объяснили, как распознать пик эпидемии коронавируса в России
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с пиком эпидемии коронавируса в стране.
Профиль 04:48
Технологии
Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom
Таблицы с логинами, паролями и электронными почтами пользователей Zoom предлагаются за символические деньги (0,002 доллара за аккаунт) в даркнете и на хакерских форумах, а порой их даже отдают бесплатно.
Популярная механика 05:05
Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Политика
Путин участвует в онлайн-встрече глав ЕАЭС
Владимир Путин принимает участие во встрече глав ЕАЭС, которая проходит в формате видеоконференции.
Национальная служба новостей 04:45
Общество
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Здоровье
В Саратовской области выздоровели 8 больных коронавирусом
В Саратовской области выздоровели 8 человек, болевших коронавирусом.
Регион 64 05:23
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в инстаграме рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Армия и оружие
Северная Корея провела пуски крылатых ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила крылатые ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает "Ренхап", ссылаясь на военных Южной Кореи.
Политика Сегодня 01:15
Экономика
Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению
Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
РБК 04:24
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в похищении 18-летнего студента
В столице сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в разбое и похищении 18-летного московского студента, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:07
Здоровье
В Петербурге резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за последнюю неделю снизилась на 28,2%. Всего врачи зафиксировали 32,5 тысячи заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями.
АБН вчера в 11:08
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова спрогнозировала даты, после которых можно будет говорить о возможном поэтапном ослаблении карантинных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции, либо об их дальнейшем продлении.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Общество
В Татарстане нашли 23 новых случая коронавируса
5 человек увезли в больницу, 18 – лечатся дома В Татарстане за минувшие сутки выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом.
Казань24 04:24
Шоу-бизнес
Максим Фадеев поделился результатами своего похудения
Известный российский певец, продюсер и композитор Максим Фадеев поделился в Instagram блоге с подписчиками результатами своего похудения.
Невские Новости вчера в 18:47
Здоровье
Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
Lenta.ru вчера в 21:17