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Глава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговоры

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.
RT на русском
«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.
РБК
13 мая министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине.
Известия
Тогда Остин призвал Шойгу к «деэскалации» вокруг Украины, в частности к «возвращению российских войск, окруживших Украину, в места постоянной дислокации».
РБК

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Герасимов обсудил с председателем КНШ США Милли ситуацию на Украине
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Глава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговоры
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Герасимов провел переговоры с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли
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