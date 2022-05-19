RT на русскомГлава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговорыНачальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.RT на русском«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.РБК13 мая министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине.ИзвестияТогда Остин призвал Шойгу к «деэскалации» вокруг Украины, в частности к «возвращению российских войск, окруживших Украину, в места постоянной дислокации».РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаНародные новостиТелеканал 360°Национальная служба новостейЦарьградКомсомольская правдаПолитическая ЭкспертизаРосбалтНТВНовый ДеньПодробнее о событииГерасимов обсудил с председателем КНШ США Милли ситуацию на УкраинеТАСС11:39Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов обсудил ситуацию на Украине с коллегой из СШАТК Звезда11:18Глава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговорыRT на русском11:31Начальник Генштаба Герасимов созвонился с главой Комитета объединенных штабов СШАМосковский Комсомолец11:28Герасимов провел переговоры с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком МиллиLenta.ru11:26Герасимов и глава комитета начштабов США Милли обсудили по телефону ситуацию на УкраинеРИА Новости11:20Начальники Генштабов России и США обсудили УкраинуИнтерфакс11:39Показать ещёОценить272Поделиться