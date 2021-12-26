РБКГлава Генштаба ВСУ объяснил постановку женщин на воинский учетГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что женщины на военные сборы будут уходить по желанию, а на воинский учет планируют ставить онлайн.Газета.Ru"Вооруженные силы будут знать, какие специалисты есть в стране, и могут в крайнем случае присоединиться к обороне", — заключил Залужный.РИА НовостиПо словам главкома, жизнь рядовых украинок не изменится.РИА НовостиПостановке на воинский учет, согласно недавнему приказу Минобороны Украины, подлежат женщины из множества гражданских профессий.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняЦентральная Служба НовостейВоенное делоiReactorНародные новостиREGNUMИзвестияНТВФАНГлавный региональныйRT на русскомПолитРоссияТК ЗвездаПолитическая ЭкспертизаLife.ruИА Красная ВеснаВечерняя МоскваКомсомольская правдаГазета.RuПодробнее о событииГлавнокомандующий ВСУ Залужный: речи об обязательной мобилизации женщин в армию не идетLenta.ruвчера в 10:15Главнокомандующий ВСУ: Женщины на Украине будут уходить на сборы в армию по желаниюКомсомольская правдавчера в 11:06Главком ВСУ Залужный: речи о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию не идетГазета.Ruвчера в 10:41Главком ВСУ Залужный объяснил постановку украинских женщин на воинский учётRT на русскомвчера в 10:19Главнокомандующий ВСУ Залужный: женщины будут уходить на военные сборы по желаниюРИА Новостивчера в 11:50Главком ВСУ вмешался в скандал с воинским учетом украинокВзгляд.рувчера в 10:00Главком ВСУ попытался успокоить женщин, приписываемых к военкоматамИА Красная Веснавчера в 10:58Показать ещёОценить197Поделиться