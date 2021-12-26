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Глава Генштаба ВСУ объяснил постановку женщин на воинский учет

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что женщины на военные сборы будут уходить по желанию, а на воинский учет планируют ставить онлайн.
Газета.Ru
"Вооруженные силы будут знать, какие специалисты есть в стране, и могут в крайнем случае присоединиться к обороне", — заключил Залужный.
РИА Новости
По словам главкома, жизнь рядовых украинок не изменится.
РИА Новости
Постановке на воинский учет, согласно недавнему приказу Минобороны Украины, подлежат женщины из множества гражданских профессий.
ИА Красная Весна

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