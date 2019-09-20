Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Генштаба рассказал Путину анекдот

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии. В нем говорится о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара.
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Глава Генштаба насмешил Путина анекдотом про повара

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Опубликовано видео якутского шамана Габышева после задержания

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