Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии. В нем говорится о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара.

с чего всё началось

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поблагодарил главу российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу за приглашение и дал высокую оценку организации учений. Он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об участии китайского военного контингента в "Центре-2019".

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