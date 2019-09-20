Политика
РИА НовостиГлава Генштаба рассказал Путину анекдот
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поблагодарил главу российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу за приглашение и дал высокую оценку организации учений. Он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об участии китайского военного контингента в "Центре-2019".
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с чего всё началось
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии. В нем говорится о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара.РИА Новости09:26
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РИА Новости 17:30
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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
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Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ вчера в 07:00
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В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
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В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Игры
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Диетолог оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
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