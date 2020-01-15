Политика
REGNUMГлава Гидрометцентра оценил заявление депутата о климатическом оружии
Высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева («Родина») о действии «климатического оружия» США на погоду в РФ назвал несерьезным с научной точки зрения исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT.
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Рассуждения о том, что такая теплая погода является следствием какого-то воздействия, можно воспринимать с иронией, это несерьезно с научной точки зрения, а угрозы для человека такой температурный фон не представляет.
с чего всё началось
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.Говорит Москва06:41
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Сахалин хочет построить взлетно-посадочную полосу за федеральный счет
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Пять очков Панарина принесли победу «Рейнджерс»
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Авто
Размер среднего автокредита в столице впервые превысил миллион рублей
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Здоровье
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Шоу-бизнес
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Кино
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Армия и оружие
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Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» практически договорился о трансфере Кулибали
Итальянский журналист Фабио Сантини в эфире шоу Il Processo заявил: «Наполи» продаст Калиду Кулибали в «Манчестер Юнайтед» за 70-75 млн евро.