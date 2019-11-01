Общество

ИнтерфаксИнтерфаксГлава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет "розовый". В 2017 году Вильфанд, рассказывая журналистам о комплексном прогнозе на летние месяцы в целом по России, использовал его, чтобы охарактеризовать лето.
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс06:38

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В Гидрометцентре пообещали россиянам «розовую» зиму

РБК08:07

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Интерфакс06:39
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