Общество
ИнтерфаксГлава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет "розовый". В 2017 году Вильфанд, рассказывая журналистам о комплексном прогнозе на летние месяцы в целом по России, использовал его, чтобы охарактеризовать лето.
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с чего всё началось
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Интерфакс06:38
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Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Общество
Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите
Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.
Происшествия
Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Политика
Суд Гааги отклонил ходатайство Киева по делу о скифском золоте
Суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о скифском золоте.
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре в доме в центре Москвы
При пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы пострадали пять человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
«Лента» закроет часть магазинов в Петербурге
Торговая сеть «Лента» планирует закрыть часть магазинов в Петербурге. Сокращение коснется нерентабельных точек.
Технологии
ЦРПТ поддержит стартап, исключающий затраты на маркировку для компаний
Решение уже было апробировано в промышленном режиме для продукции компании «Курское молоко», расскаали в ЦРПТ, оборудование для цифровой печати, установленное в машину флексоглафской печати, было интегрировано с системой цифровой маркировки, что дало возможность типографии «забирать» по защищенным каналам коды data matrix и печатать их на этикетке и упаковке в автоматизированном режиме.
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
В преддверии выпуска складного смартфона Motorola RAZR в сети появилось несколько изображений.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Происшествия
Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.
Происшествия
SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Политика
Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Космос
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
Новую электропечь, способную работать в условиях невесомости, испытают в ближайшем будущем американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС).
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Русские преследуют семьи военных НАТО, которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Британский телеканал Channel 4 вечером 30 октября показал программу «Мир глазами Владимира Путина».
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
Политика
Билалова в США отпустили под залог
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России, экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов отпущен из миграционной службы США (ICE) под залог, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Общество
«Автодор» запустил голосование по названию трассы Москва — Казань
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что строительство платной дороги начнётся в следующем году, запустят её в 2027-м.
Фигурное катание
Самарин стал вторым в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
Армия и оружие
Kresy (Польша): США хотят выполнять свои обязательства в отношении стран Балтии руками польской армии (Kresy.pl)
Какой американские аналитики видят роль польской армии В упомянутом докладе говорится, что россияне должны осознавать: "за неспровоцированную агрессию против НАТО им придется заплатить высокую цену, в том числе они могут лишиться Калининградской области".
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