Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет "розовый". В 2017 году Вильфанд, рассказывая журналистам о комплексном прогнозе на летние месяцы в целом по России, использовал его, чтобы охарактеризовать лето.

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