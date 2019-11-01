Общество
ИнтерфаксГлава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет "розовый". В 2017 году Вильфанд, рассказывая журналистам о комплексном прогнозе на летние месяцы в целом по России, использовал его, чтобы охарактеризовать лето.
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с чего всё началось
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Интерфакс06:38
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Здоровье
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В Екатеринбурге умер бегун Сергей Зобнин. Как пишет Е1, его называли городской легендой.
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«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — приводит слова Ирины Волк RT.
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Растительное мясо начнут продавать в России
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Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории
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