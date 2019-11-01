Общество
ИнтерфаксГлава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Метеоролог объяснил, почему с опаской использует неформальный эпитет "розовый". В 2017 году Вильфанд, рассказывая журналистам о комплексном прогнозе на летние месяцы в целом по России, использовал его, чтобы охарактеризовать лето.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Интерфакс06:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Гаджеты
Смартфоны на Android поразил новый вирус
Специалисты по кибербезопасности Symantec обнаружили новый вирус Xhelper, который поражает устройства, работающие на операционной системе Android.
Восток-Медиа 09:25
Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:27
Происшествия
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия 30 октября в 17:02
Происшествия
Задержан охранник, пустивший убийцу в детский сад в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержали охранника детского сада, пустившего туда убийцу, сообщает пресс-служба СКР.
Европейско-Азиатские новости 05:37
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в люди
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Петр Чернышев впервые посетил публичные мероприятия с момента появления тревожных слухов о его жене — актрисы Анастасии Заворотнюк.
Суть событий 09:33
Футбол
В ноябре рассмотрят законопроект о возвращении пива на стадионы
Законопроект депутатов от ЛДПР, которые предложили вернуть пиво на стадионы, может быть рассмотрен Госдумой уже в этом месяце.
ProstoProSport 08:02
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Политика
МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии
США прикрывают контрабанду нефти из Сирии предлогами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).
REGNUM 09:24
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Экономика
Белоруссия подпишет с Китаем соглашение на получение кредита на $500 млн в 2019 году
Белоруссия в 2019 году рассчитывает подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму $500 млн.
ТАСС 09:47
Происшествия
В Воронеже в машине нашли водителя без головы
КП - Воронеж вчера в 14:27
Политика
МИД России ответил на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко ответил на призыв военного блока НАТО к России передать контроль над Крымом Украине.
REGNUM вчера в 11:09
Общество
Кристина Асмус обнаружила себя на надгробии
Актриса Кристина Асмус собирается взыскать с компании по осуществлению ритуальных услуг компенсацию за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии.
Lenta.ru 10:10
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском 08:25
Армия и оружие
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Общество
В Одессе нашли замену снесенному барельефу Жукова
Вместо снесенного барельефа с изображением маршала СССР Георгия Жукова власти Одессы собираются установить мемориальную доску украинским военным,погибшим в Донбассе.
Lenta.ru 09:40
Гаджеты
XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию
Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
3DNews 04:10
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым (так называемые серийные заемщики), сообщается в докладе ЦБ.
РБК 09:42
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Гаджеты
Google купит производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
Материнская структура Google - Alphabet Inc. - договорилась о покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд, сообщила пресс-служба Fitbit.
Интерфакс 09:51
Армия и оружие
Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем
Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Футбол
Клопп и Лэмпард претендуют на звание лучшего тренера октября в Англии
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп претендует на звание лучшего специалиста октября в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 09:34
Кино
Вышел первый полноценный трейлер сериала «Ведьмак»
Газета.Ru 10:10