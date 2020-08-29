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РБК
РБК

Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября

Температура будет выше климатической нормы на два градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
Роман Вильфанд
Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
С чего всё началось
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В Гидрометцентре пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России

Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
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