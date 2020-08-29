Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября
Смотрите также
Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Белоруссии
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ
Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink
В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
Артиста Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Тренер бойца Фёдора Емельяненко умер из-за осложнений от коронавируса
В Японии испытали летающий автомобиль с пилотом на борту
В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа
Суд в Иваново арестовал Ису Эдильсултанова на два месяца
На курортах России лето продолжится в сентябре
В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
В центр Минска направилась колонна спецтехники и автобусы ОМОНа
США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Мясников поблагодарил спасших жизнь Навальному омских врачей
В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ
«Спартак» обыграл «Арсенал» и занял первое место в турнирной таблице
Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномально теплое начало сентября
Дибров вышел на пенсию и рассказал о ее размере
Температура будет выше климатической нормы на два градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.В источнике
Температурный фон ожидается 19-23 градуса до субботы включительно. Кроме того, начиная со среды существенно растет давление, устанавливается антициклональный режим, а это значит, что без осадков.
С чего всё началось
В Гидрометцентре пообещали аномально теплое начало сентября в европейской части России
Ранее Вильфанд сообщил, что москвичей ждет аномально жаркий последний день лета, воздух прогреется до 30 градусов. В целом, сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы, избытка осадков не прогнозируется.
ТАСС17:25
Подробнее о событии