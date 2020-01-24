Общество

РБКРБКГлава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

Ожидается, что в следующем месяце погода будет морозной. Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
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Вильфанд пообещал россиянам зимний февраль

Газета.Ruвчера в 20:41

Россиянам пообещали похолодание в феврале

URA.Ruвчера в 22:03

Роман Вильфанд рассказал о похолодании в феврале в европейской части России

Life.ruвчера в 20:57

Глава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале

РБКвчера в 22:26

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

Известиявчера в 20:36

Вильфанд прогнозирует зимний февраль в европейской части России

RT на русскомвчера в 20:10

Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России

РИА Новостивчера в 20:09
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Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Теннис

Александрова проиграла Квитовой в третьем круге Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от чешки Петры Квитовой в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open.
RT на русском 00:38
Политика

В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru вчера в 15:18
Авто

Новый Kia Sorento показали без камуфляжа

Компания Kia готовит премьеру кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:20
Кино

Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании

Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.
Мойка78 00:43
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Происшествия

Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае

Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Магсити74 вчера в 08:15
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Спорт

Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести

Российская газета вчера в 14:14
Происшествия

Названа предварительная причина взрыва газа в Каменске-Уральском

URA.Ru 00:05
Армия и оружие

Оценена вероятность ядерного конфликта между Россией и США

Россия и Китай не намерены атаковать США ядерным оружием.
Lenta.ru вчера в 22:17
Происшествия

В Москве второклассницы наелись снега с приправой и попали в больницу

Известия вчера в 19:32
Происшествия

В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена

По версии следствия, трое граждан РФ, имена которых не называются, весной 2015 года предприняли попытку убить трех человек с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».
RuNews24.ru вчера в 10:23
Здоровье

Число заболевших китайским коронавирусом превысило 570 человек

По информации властей КНР, на 23 января число заболевших превысило 570 человек.
АМИТЕЛ вчера в 00:55
Политика

Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина

Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы вчера в 03:30
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Общество

Самым популярным в России фруктом стал банан

REGNUM 00:38
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Известия вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в «Ленкоме»

Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.
Дни24 вчера в 10:42
Здоровье

В Минздраве Новосибирской области рассказали о дефиците онкологов

Если в целом по России на каждые полсотни тысяч жителей приходится чуть более двух с половиной профессиональных единиц медиков, то в Новосибирске эта цифра составляет около двух врачей на пятьдесят тысяч жителей.
Evo-rus.com вчера в 23:11
Кино

Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»

Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
Inc-news.ru вчера в 11:06
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

РИА Новости вчера в 02:17
Гаджеты

Смартфон Huawei Y6s поступил в продажу в России

Компания Huawei объявила о начале продаж в России бюджетного смартфона Huawei Y6s.
ITZine.ru 22 января в 10:50
Космос

SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink

Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
ТАСС вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его

Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
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Происшествия

В Екатеринбурге BMW сбил трех пешеходов на переходе

Znak.com вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac

Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Народные новости вчера в 04:23
Общество

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 04:58
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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