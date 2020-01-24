Общество
РБКГлава Гидрометцентра спрогнозировал морозную погоду в феврале
Ожидается, что в следующем месяце погода будет морозной. Вильфанд спрогнозировал, что февраль будет неоднородным, так как на протяжении месяца температура воздуха будет опускаться до минус 5–10 градусов.
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Общество
В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса
В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
Теннис
Александрова проиграла Квитовой в третьем круге Australian Open
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от чешки Петры Квитовой в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open.
Политика
В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза
Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Авто
Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Компания Kia готовит премьеру кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Кино
Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании
Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Спорт
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Армия и оружие
Оценена вероятность ядерного конфликта между Россией и США
Россия и Китай не намерены атаковать США ядерным оружием.
Происшествия
В Москве второклассницы наелись снега с приправой и попали в больницу
Происшествия
В Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить бизнесмена
По версии следствия, трое граждан РФ, имена которых не называются, весной 2015 года предприняли попытку убить трех человек с помощью «интоксикации неопознанным фосфорорганическим веществом».
Здоровье
Число заболевших китайским коронавирусом превысило 570 человек
По информации властей КНР, на 23 января число заболевших превысило 570 человек.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в «Ленкоме»
Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.
Здоровье
В Минздраве Новосибирской области рассказали о дефиците онкологов
Если в целом по России на каждые полсотни тысяч жителей приходится чуть более двух с половиной профессиональных единиц медиков, то в Новосибирске эта цифра составляет около двух врачей на пятьдесят тысяч жителей.
Кино
Disney официально начал работу над сиквелом «Капитан Марвел»
Блокбастер 2019 года «Капитан Марвел», с Бри Ларсон в роли Кэрол Дэнверс, собрал 1,13 миллиарда долларов в мировом прокате.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Гаджеты
Смартфон Huawei Y6s поступил в продажу в России
Компания Huawei объявила о начале продаж в России бюджетного смартфона Huawei Y6s.
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink
Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Происшествия
В Екатеринбурге BMW сбил трех пешеходов на переходе
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac
Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.