Будьте в Плюсе

Глава Goldman Sachs Соломон допустил высокую вероятность рецессии в США

В ближайшие два года экономика США может столкнуться с рецессией.
Газета.Ru
Гендиректор американского банка Goldman Sachs Дэвид Соломон считает высокой вероятность рецессии в американской экономике.
RT на русском
По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 1,6% в годовом исчислении.
ТАСС
Согласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с ноября 1981 года.
ТАСС

Подробнее о событии

Гендиректор Goldman Sachs считает высокой вероятность рецессии в США
RT на русском03:45
Глава Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США на двухлетнем отрезке
ПолитРоссия06:31
Гендиректор Goldman Sachs Соломон заявил, что вероятность рецессии в США высока
РЕН ТВ04:25
Гендиректор банка Goldman Sachs: вероятность рецессии в США высока
News.ru03:48
Глава Goldman Sachs Соломон допустил высокую вероятность рецессии в США
Газета.Ru07:15
Гендиректор Goldman Sachs назвал высокой вероятность рецессии в США
ТАСС03:37
Глава Goldman Sachs Соломон назвал инфляцию в глобальной экономике неизбежной
Lenta.ru19:57

Интересное

Reuters: ЕС смягчит санкции против российских банков для торговли продовольствием

Евросоюз (ЕС) намерен разморозить средства нескольких российских банков для проведения сделок по торговле продовольствием и удобрениями, сообщает Reuters.
Коммерсантъ08:08

Суд в Лондоне смягчил для Петра Авена ограничения на использование банковских счетов

Лондонский суд ослабил для российского бизнесмена Петра Авена ограничения по использованию банковских счетов в части содержания недвижимости и базовых бытовых нужд.
Коммерсантъ07:28

Песков: заявления Минобороны Украины о ЧФ и Крыме подтверждают оправданность спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.
RT на русском07:03

Money.pl: Польша может прекратить бойкот товаров из России из-за инфляции

Польша может прекратить бойкот товаров из России и Белоруссии впервые после начала спецоперации на Украине из-за роста инфляции.
Газета.Ru05:40

В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных по формуле «45 на 45»

Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим (Владимира) Зеленского долго не давал согласие на обмен.
РИА Новости06:08

Курс доллара вновь упал ниже 55 рублей

Курс доллара на торгах Мосбиржи опустился ниже 55 руб./$. Такой показатель фиксировался 4 июля.
Коммерсантъ07:45

Росздравнадзор рекомендовал возобновить в регионах вакцинацию от COVID-19

Госпожа Самойлова заявила, что надо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».
Коммерсантъ06:33

Жизнь Валерия Меладзе кардинально изменилась после критики спецоперации

Появилась информация, что один из самых популярных до начала спецоперации исполнителей России может завершить музыкальную карьеру.
Царьград08:00

ВОЗ призвала принять меры в связи с новой волной COVID-19 в Европе

В последние шесть недель, указали в организации, число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину от всех новых заражений в мире.
Известия07:52

Штамм коронавируса «Кентавр» впервые выявили в России

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в РФ на фоне распространения новых подвариантов "омикрон"-штамма коронавируса наблюдается рост новых выявленных случаев, при этом болезнь при заражении вариантами ВА.4 и ВА.5 чаще протекает в легкой форме.
Интерфакс05:48