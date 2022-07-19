Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым.
Госпожа Самойлова заявила, что надо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию и «организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования».
В последние шесть недель, указали в организации, число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину от всех новых заражений в мире.
Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в РФ на фоне распространения новых подвариантов "омикрон"-штамма коронавируса наблюдается рост новых выявленных случаев, при этом болезнь при заражении вариантами ВА.4 и ВА.5 чаще протекает в легкой форме.