Политика
ИзвестияГлава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Reuters.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм намерена официально отозвать в ближайшее время законопроект об экстрадиции фигурантов уголовных дел на материковый Китай, который вызвал массовые протесты, сообщает South Chine Morning Post со ссылкой на источники.Новая газета05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Экономика
Центробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско
Банк России разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско) в полис ОСАГО.
РБК 12:57
Политика
Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
Армия и оружие
Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией
Московский Комсомолец вчера в 19:50
Единоборства
Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Михаилом Кокляевым
Контракт на бой подписали известный пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко, сообщили спортсмены на своих страницах Instagram.
Красная весна 09:04
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Космос
Ночные изменения в атмосфере Марса могут решить загадку метана
Научная Россия 10:38
Политика
Расследование вмешательства в дела России: посла США зовут в Госдуму
Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства во внутренние дела России пригласит на Охотный Ряд посла США Джона Хантсмана и руководство Deutsche Welle.
Дни.ру 08:49
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Общество
Количество жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло семи человек
Согласно последней информации осведомленных источников, число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек.
Аргументы недели 01:37
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Общество
Мединский назвал убожеством ситуацию, когда взрослые читают комиксы
На открытии Московской международной книжной ярмарки (ММКВЯ) министр культуры РФ Владимир Мединский высказал негативное отношение ко взрослым, читающим комиксы.
Российская газета 12:19
Шоу-бизнес
Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции
Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.
Суть событий 10:12
Политика
Госдеп назначил награду за разрушающие финансовую сеть КСИР сведения
США назначают награду до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовую сеть Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Известия 11:33
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия
Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу
Стрелок палил по колесам автомобилей и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM 13:06
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Авто
Названы самые надежные китайские автомобили
В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.
Motor вчера в 10:43
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Петербургский СКА в овертайме переиграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:51
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье
По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.
REGNUM 11:24
Экономика
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Уточняется, что лидерами рейтинга также стали Исландия и Оман.
Известия 12:32
Космос
Уральские военные вылетели встречать робота Фёдора из космоса
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие приступили к обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Skybot-850 «Фёдор».
Областная газета 01:29
Происшествия
В Италии туристы из России скрутили уличного вора
В городе Болонья, Италия, двое российских туристов задержали вора, пытавшегося украсть рюкзак у одной из их спутниц.
Pravda.Ru 12:36
Политика
Огонь против России: Бедрос Киркоров объяснил заявление МИД Болгарии
Народный артист России и Болгарии, певец Бедрос Киркоров осудил заявление МИД Болгарии, назвавшего "сомнительным историческим тезисом" освобождение Европы в результате победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 12:19
Политика
Главой МИД Италии стал лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо
Новым министром иностранных дел Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.
РИА Новости 09:49