с чего всё началось

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает Reuters.

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Политика Расследование вмешательства в дела России: посла США зовут в Госдуму Комиссия нижней палаты по расследованию вмешательства во внутренние дела России пригласит на Охотный Ряд посла США Джона Хантсмана и руководство Deutsche Welle.

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