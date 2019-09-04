с чего всё началось

В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.

Автоспорт Ферстаппен и Гасли потеряют позиции на старте в Монце За установку четвёртой спецификации силовой установки Гасли и Ферстаппен получат штраф и стартуют с последних позиций в воскресенье, но мы считаем, что они смогут сильно выступить.

Политика Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.

Энергетика Польша решила не заключать контракты с «Газпромом» после 2022 года Польская энергетическая компания PGNiG приняла решение больше не заключать контракты с российским "Газпромом".

Происшествия Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».

Политика Правительство Украины одобрило увольнение Кличко Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.

Кино Назван лучший кинокомикс в истории Новый фильм Тодда Филлипса «Джокер» стал самым высокооцененным кинокомиксом в истории.

Общество Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.

Шоу-бизнес Ханна рассекретила имя дочери спустя год 3 сентября звездные родители отметили первый день рождения дочери, а 4 сентября, наконец, официально рассекретили имя. — лаконично подписала снимок с дочерью Ханна.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Происшествия В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25 Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Музыка Сергей Лазарев рассказал, почему расплакался на записи новой песни Сергей Лазарев записывает новый альбом. На своей странице в Instagram певец рассказал о небольшом казусе, который произошёл в студии.

Политика Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.

Экономика Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.

Политика В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Транспорт Собянин открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе Мэр Сергей Собянин сегодня открыл движение по первому участку перспективной трассы - от Калужки до деревни Яковлево.

Происшествия Летевший в Петербург самолет аварийно приземлился в Воронеже Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения проблем с одной из стоек шасси.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Единоборства Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за бой против Джастина Порье более 6 миллионов долларов.

Экономика Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии.

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