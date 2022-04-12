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Глава Гознака Трачук допустил изменение срока выхода новой купюры в 100 рублей

Срок выпуска новой банкноты номиналом в 100 рублей может сдвинуться, заявил глава Гознака Аркадий Трачук, пишет РИА Новости.
Lenta.ru
Давать подробную информацию о банкноте пока преждевременно, сказал глава Гознака.
РИА Новости
В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.
РИА Новости
Что же касается визуального оформления купюры, изображения будут сконцентрированы вокруг объектов, находящихся в Центральном федеральном округе, пишет РИА Новости
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Царьград

Подробнее о событии

Гознак не исключил смещение сроков выхода новой купюры в 100 рублей
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