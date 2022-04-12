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Глава Гознака Трачук заявил о возможности внедрения новых купюр без трудностей для банка

Глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что внедрение модернизированных бумажных рублей должно пройти без трудностей для банков и бизнеса, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru
Банк России планирует в ближайшие годы перейти на более качественные, защищенные и долговечные купюры.
РИА Новости
На 2022 год анонсировано появление новых 100-рублевых банкнот, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024 году, десять и 50 рублей — в 2025-м.
РИА Новости
Отмечается, что в планах модернизации присутствуют банкноты пяти номиналов.
Известия

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В Гознаке заявили, что внедрение новых купюр не должно вызвать проблем у банков
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