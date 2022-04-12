«Если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами «эгоистично» заключает энергетические сделки с Россией», — заявил Роша.
Глава МИД подчеркнула, что деятельность СММ ОБСЕ не должна продолжаться на территории ДНР, и связала такое решение властей с изменением политических реалий, в частности — с признанием республики со стороны России и неактуальностью Минских соглашений.