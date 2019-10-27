Общество
Газета.RuГлава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Политика
Нацполиция сообщила о разоружении нацистов в Золотом
Напомним, в субботу, 26 октября, Зеленский приехал в оккупированное украинскими нацистами село Золотое, чтобы поговорить с обосновавшимися там украинскими нацистами, срывающими разведение войск.
Общество
Елизавета Боярская показала фото в кожаном платье с глубоким декольте
Подписчики первым делом отметили кожаное платье актрисы. Бордовый наряд изящно подчеркнул зону декольте.
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
Единоборства
В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения
Минувшей ночью в американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 232.
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
Армия и оружие
Ирак располагает сведениями о гибели аль-Багдади
Ирак располагает сведениями о гибели главаря группировки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и сопровождающего, заявил РИА «Новости» высокопоставленный источник в иракской разведке.
Политика
Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2»
Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
Технологии
Uber тестирует продажу кулинарных курсов
Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Общество
Видео с толстой кошкой на беговой дорожке стало популярным в Сети
Толстая кошка по кличке Синдер на беговой дорожке стала звездой Сети.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Экономика
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Здоровье
В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион
Наука
Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс
Шоу-бизнес
Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова
Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.