Общество

Газета.RuГазета.RuГлава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Газета.Ru17:01

Лидер на рынке продажи одежды вступился за общество потребления

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Главу H&M испугали призывы прекратить потреблять

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Глава H&M увидел угрозу в осуждении потребления

Москва 2415:59

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

РБК12:21

Глава H&M предупредил об «ужасных последствиях» движения против потребления

Forbes08:54

Глава H&M предрек «ужасные последствия» ответственного потребления

Inc. Russia08:33
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Политика

Нацполиция сообщила о разоружении нацистов в Золотом

Напомним, в субботу, 26 октября, Зеленский приехал в оккупированное украинскими нацистами село Золотое, чтобы поговорить с обосновавшимися там украинскими нацистами, срывающими разведение войск.
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Елизавета Боярская показала фото в кожаном платье с глубоким декольте

Подписчики первым делом отметили кожаное платье актрисы. Бордовый наряд изящно подчеркнул зону декольте.
Gazeta.SPb 17:25
Автоспорт

Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
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Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru 25 октября в 11:56
Шоу-бизнес

Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
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В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения

Минувшей ночью в американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 232.
РИА Новости 04:04
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
РИА Новости 07:32
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Армия и оружие

Ирак располагает сведениями о гибели аль-Багдади

Ирак располагает сведениями о гибели главаря группировки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и сопровождающего, заявил РИА «Новости» высокопоставленный источник в иракской разведке.
Вести ФМ 08:43
Политика

Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2»

Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
ТАСС 16:49
Технологии

Uber тестирует продажу кулинарных курсов

Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Армия и оружие

Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы

«Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
РБК 09:48
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Общество

Видео с толстой кошкой на беговой дорожке стало популярным в Сети

Толстая кошка по кличке Синдер на беговой дорожке стала звездой Сети.
Вечерняя Москва 24 октября в 17:07
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Экономика

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ вчера в 00:22
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

REGNUM вчера в 10:33
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Здоровье

В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион

КП - Липецк 25 октября в 05:37
Наука

Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс

Вести.Наука вчера в 04:49
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

ТАСС 15:05
Шоу-бизнес

Наталья Рудова призвала к бойкоту всех шоу Малахова

Стоит напомнить, первую публикацию рудовой поддержала ее коллега, звезда «Универа» Настасья Самбурская, которая подтвердила, что тоже получала от Малахова предложения заняться эскортом.
Дни24 08:52
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В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

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Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
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Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Российская газета 05:19
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
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