Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.

Политика Нацполиция сообщила о разоружении нацистов в Золотом Напомним, в субботу, 26 октября, Зеленский приехал в оккупированное украинскими нацистами село Золотое, чтобы поговорить с обосновавшимися там украинскими нацистами, срывающими разведение войск.

Наука Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.

Армия и оружие Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.

Армия и оружие Ирак располагает сведениями о гибели аль-Багдади Ирак располагает сведениями о гибели главаря группировки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и сопровождающего, заявил РИА «Новости» высокопоставленный источник в иракской разведке.

Технологии Uber тестирует продажу кулинарных курсов Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.

Армия и оружие Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы «Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.