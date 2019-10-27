Общество
Газета.RuГлава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:09, Ашберн
Хоккей
КХЛ. ЦСКА в серии буллитов обыграл «Авангард»
Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на льду арены имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе обыграл омский "Авангард" – 2:1Б.
Вести.Ru 13:35
Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Реальное время 11:46
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Шоу-бизнес
Звезда 1980-х Женя Герасимова изменилась до неузнаваемости
Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.
Дни24 07:21
Авто
В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Car.ru 25 октября в 05:05
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Армия и оружие
Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД
Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал не заблуждаться по поводу заявлений американского лидера Дональда Трампа о намерении заключить новый, "хороший" ракетный договор взамен уничтоженного договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: это обещание никого не должно вводить в заблуждение.
РИА Новости 20:16
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Происшествия
Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим
Пропавшего в Бердске школьника нашли погибшим, об этом волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" рассказали на своей странице в социальной сети "Вконтакте"
ГТРК Новосибирск 11:01
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда вчера в 11:45
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новое поколение популярного во всем мире хэтчбека Golf.
Юга.ру 25 октября в 05:05
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Политика
На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес
RT на русском 20:59
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM вчера в 01:41
Шоу-бизнес
Один из участников шоу «План Б» прокомментировал решение Ольги Бузовой проверить их телефоны
Вокруг ТВ 25 октября в 23:01
Футбол
Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1
«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 14:22
Политика
В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.
RT на русском 18:59
Общество
В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют более 50 тыс. человек
ТАСС вчера в 16:46