Общество
Газета.RuГлава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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Энергетика
Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти
Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Политика
Зеленский встретился с добровольцами Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября посетил поселок Золотое в Донбассе и встретился с представителями добровольческих отрядов.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Политика
В Кремле губернаторские отставки перенесли с осени на весну
Ставшую традиционной серию отставок губернаторов по осени решили перенести на весну следующего года, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю. они отмечают, что решение было принято в связи с тем. что главы должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Политика
МВФ требует от Украины продать порты и железную дорогу - Павлив
Международный валютный фонд огромное влияние и давление оказывает на экономический блок правительства, это безусловный факт, сказал украинский политический эксперт Михаил Павлив на пресс-конференции в Москве 24 октября По его информации, экономический блок команды Зеленского крайне зависим от международных экономических институций, поскольку Украина находится в экономической и долговой яме.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Здоровье
Малышева раскрыла рецепт противоракового чая на каждый день
Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Skate Сanada
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла свой первый Гран-при для взрослых — Skate Сanada.
Общество
Вопрос дня: куда делись трупы старателей?
В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Наука
Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки
Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пожаловалась на откровенные сцены в фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак сразу после просмотра фильма "Текст", который только недавно вышел в прокат в России, пригласила в свою программу Александра Петрова, который исполнил в картине главную роль вместе с Кристиной Асмус.
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition
Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
Наука
Компьютер научился находить повреждения в ДНК
Международная команда учёных выяснила, что нейросети можно использовать для поиска повреждений ДНК, полученных под действием ультрафиолетового излучения.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
В сети появились первые кадры с места происшествия из воинской части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам.
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Футбол