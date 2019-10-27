Общество

Газета.RuГазета.RuГлава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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