Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.

Политика Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.

Здоровье Стал известен средний возраст диагностики рака в России По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.

Общество Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.

Общество Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.

Общество Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании «Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.

Происшествия В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.

Общество Россияне стали охотнее копить на старость и образование По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.

Политика Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.

Происшествия Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.

Хоккей «Лос-Анджелес» проиграл «Чикаго» в дебютном матче Прохоркина в НХЛ У проигравших отличился Шон Уокер (44-я). Этот матч стал дебютным в НХЛ для 26-летнего форварда "Кингз" Николая Прохоркина.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Армия и оружие Останки аль-Багдади могут быть сброшены в море Останки главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.

Автоспорт Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».

Культура Дэвид Линч получил почетный «Оскар» Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.

Общество Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.

Общество Умер писатель и диссидент Владимир Буковский Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.

Общество Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

Спорт Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае На VII Всемирных военных играх в в китайском городе Ухань сборная России сумела завоевать 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей.

Общество На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

Космос Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019 Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.

Транспорт Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.