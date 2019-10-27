Общество
Газета.RuГлава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Политика
Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Здоровье
Стал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Общество
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Известия вчера в 22:42
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Политика
Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого
Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
Экономика сегодня вчера в 16:11
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Российская газета вчера в 20:54
Происшествия
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Пятнадцатилетнего мальчика, который ушел в школу и пропал без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости в понедельник представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 00:39
Хоккей
«Лос-Анджелес» проиграл «Чикаго» в дебютном матче Прохоркина в НХЛ
У проигравших отличился Шон Уокер (44-я). Этот матч стал дебютным в НХЛ для 26-летнего форварда "Кингз" Николая Прохоркина.
РИА Новости 00:14
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Армия и оружие
Останки аль-Багдади могут быть сброшены в море
Останки главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 21:27
Общество
Роскачество дало советы по выбору тыквы
Российская газета 01:00
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
РИА Новости 00:47
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Газета.Ru 01:55
Общество
Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
News.ru вчера в 09:48
Спорт
Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае
На VII Всемирных военных играх в в китайском городе Ухань сборная России сумела завоевать 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей.
Профиль 01:51
Здоровье
Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления
Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы.
Алтапресс вчера в 03:01
Общество
На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову
На могиле Николая Караченцова на Троекуровском кладбище установили памятник. Сегодня народному артисту должно было исполниться 75 лет.
Вести.Ru вчера в 09:57
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 вчера в 05:11
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Научная Россия вчера в 09:11
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23