Общество
Газета.RuГлава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Политика
Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах
Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК вчера в 07:23
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Кино
Анджей Сапковский уверен, что сериал по «Ведьмаку» повторит успех «Игры престолов»
Польский писатель Анджей Сапковский дал интервью итальянскому изданию Corriere la Lettura, в котором заявил, что сериал по его циклу книг «Ведьмак» от Netflix повторит успех «Игры престолов», если не превзойдёт его.
Игромания.ру 03:39
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ.
Газета.Ru 03:53
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Путешествия
Крым поставил рекорд по количеству туристов
Туристический поток в Крым с начала года составил 6,87 миллиона туристов, превысив показатели 2018 года и установив новый рекорд за постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 04:09
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
«Джокер» смог обогнaть по сборaм ленты «Дэдпул» и «Дэдпул 2». Издaние отмечaет, что фильм стaл сaмой большой победой для кинокомпaнии, тaк кaк не является трaдиционным кинокомиксом.
Национальная служба новостей 26 октября в 11:56
Общество
Россиян ждут длинные выходные в начале ноября
Дополнительный отдых связан с Днем народного единства В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные с 2 по 4 ноября.
АМИТЕЛ вчера в 07:48
Происшествия
В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
RT на русском 01:20
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
ТАСС вчера в 23:47
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Авто
В Сети показали новый Ferrari 488 GT3 Evo
В рамках мероприятия Ferrari Finali Mondiali, которое состоялось в минувшие выходные в Муджелло, показали гоночный суперкар 488 GT3 Evo 2020 года.
Тарантас Ньюс 03:58
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Политика
Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов
Газета.Ru вчера в 03:12
Хоккей
ЦСКА в серии буллитов обыграл «Авангард» в матче КХЛ
Московский ЦСКА в серии буллитов переиграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия
В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Транспорт
СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург
"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Происшествия
У заброшенного дома в Саратове найден труп молодого мужчины
Рядом с заброшенными домами в Ленинском районе Саратова найден труп. Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело нашли местные жители.
КП - Саратов 03:43
Армия и оружие
Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной
Военный эксперт рассказал, что баллистическая ракета подводной лодки (БРПЛ) Р-30 «Булава-30» не может проходить через лёд.
Ferra 26 октября в 09:01
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02