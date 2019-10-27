Общество
Газета.RuГлава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
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Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 17:02
Футбол
Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»
Soccer.ru вчера в 10:28
Общество
Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР
РИА Новости 07:58
Армия и оружие
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация Трампа не считает Россию союзником.
Комсомольская правда 15:32
Армия и оружие
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 25 октября в 04:28
Общество
«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5
Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Космос
Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль
Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Политическая Экспертиза 05:52
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Политика
США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко
Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.
РБК 18:36
Политика
Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса
Телеканал 360° 17:41
Политика
Посол России в США назвал главную опасность ситуации с ДРСМД
Российский посол в США Анатолий Антонов назвал главной опасностью прекращения действия ДРСМД возможное появление данных ракет на территории Европы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:20
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Политика
WSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу
Источники газеты Wall Street Journal в Белом доме сообщили о готовности США выйти из Договора по открытому небу.
Вести.Ru 09:30
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили вчера в 23:26
Экономика
За 10 лет в России удвоилась налоговая нагрузка
За последние 10 лет налоговая нагрузка на несырьевой сектор выросла в 2,65 раза, на сырьевой – в 2,2 раза согласно исследованию Института экономики роста им. П. А. Столыпина на основе данных Росстата и ФНС.
Вести.Финанс 25 октября в 05:58
Шоу-бизнес
Наталья Рудова обвинила Малахова во лжи
Ведущий Андрей Малахов обвинил многих девушек русского шоу-бизнеса в оказании эскорт-услуг.
SM News вчера в 16:53
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Автоспорт
Ферстаппен обвинил судей: его оштрафовали, а Хэмилтона нет
Motorsport.com Россия 18:41
Футбол
Дубли Икарди и Мбаппе помогли «ПСЖ» разгромить «Марсель»
«ПСЖ» разгромил «Марсель» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0.
ProstoProSport 17:56
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Экономика
Сэкономленные деньги единой субсидии перераспределят в ЕАО
Власти региона решили перераспределить эти деньги и потратить их на оснащение больницы, дома культуры и развитие транспортной сети.
EastRussia 25 октября в 06:48
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Фигурное катание
Лучшие фигуристы и тренеры получат от ISU награды после ЧМ-2020
Спортсменам и другим специалистам вручат награды в семи категориях: Самый ценный фигурист Лучший костюм Самая зрелищная программа Лучший новичок Лучший хореограф Лучший тренер Награда за вклад в развитие фигурного катания В каждой номинации на награду смогут претендовать фигуристы-одиночники (женщины и мужчины), пары и танцевальные дуэты.
Bookmaker-ratings.ru 03:27
Политика
На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес
Как сообщает телеканал Todo Noticias, по предварительным данным, на выборах президента Аргентины с большим отрывом от своих политических оппонентов лидирует оппозиционный кандидат Альберто Фернандес.
Московский Комсомолец 18:27
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Шарль Леклер стартовал с поула в Мексике, но закончил гонку четвёртым.
F1news.ru 17:39
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
РИА Новости 15:24
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42