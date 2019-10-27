Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.

Футбол «Наполи» сыграл вничью со СПАЛ. «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе» В Италии завершились три матча 9-го тура Серии А. "Наполи" вышел вперед в игре со СПАЛ на 9-й минуте, но пропустил ответный мяч через 7 минут.

Экономика ЦБ хочет выплачивать пенсии и пособия через Систему быстрых платежей В Системе быстрых платежей Центробанка скоро могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц, эта возможность прописана в проекте Стратегии развития национальной платёжной системы до 2023 года.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Политика Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Донбасс, чтобы поговорить с нацистами, которые сорвали разведение сил в поселке Золотое.

Политика Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.

Автоспорт Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена Льюис Хэмилтон, который ехал прямо позади напарника, раскритиковал гонщика Red Bull Racing, которого оштрафовали стюарды.

Армия и оружие В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США «Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.

Политика Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Экономика Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».

Авто Начались продажи Renault Captur нового поколения Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.

Происшествия Около 7,5 тыс. человек остались без света в Ленобласти Около 7,5 тыс. жителей Кингисеппского района Ленинградской области остались без электричества в результате отключения нескольких подстанций ПАО "Ленэнерго".

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Кино Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака» Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.

Происшествия На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба На вечеринке по случаю встречи выпускников в американском штате Техас произошла стрельба.