Общество

РБКРБКГлава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Глава H&M выступил против осознанного потребления

Афиша Daily12:04

Глава H&M предупредил об ужасных последствиях от призывов к прекращению потребления

БИЗНЕС Online13:52

Лидер на рынке продажи одежды вступился за общество потребления

REGNUM13:44

Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

РБК12:21

Глава H&M увидел угрозу в движении за ограничение потребления, участники которого вдохновились идеями Греты Тунберг

Snob.ru14:10

Глава H&M предупредил об «ужасных последствиях» движения против потребления

Forbes08:54

Глава H&M предрек «ужасные последствия» ответственного потребления

Inc. Russia08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Футбол

«Наполи» сыграл вничью со СПАЛ. «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе»

В Италии завершились три матча 9-го тура Серии А. "Наполи" вышел вперед в игре со СПАЛ на 9-й минуте, но пропустил ответный мяч через 7 минут.
Sport24.ru 11:57
Экономика

ЦБ хочет выплачивать пенсии и пособия через Систему быстрых платежей

В Системе быстрых платежей Центробанка скоро могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц, эта возможность прописана в проекте Стратегии развития национальной платёжной системы до 2023 года.
News.ru 24 октября в 05:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Политика

Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Донбасс, чтобы поговорить с нацистами, которые сорвали разведение сил в поселке Золотое.
Pravda.Ru вчера в 09:14
Политика

Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии

На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Коммерсантъ 13:49
Автоспорт

Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена

Льюис Хэмилтон, который ехал прямо позади напарника, раскритиковал гонщика Red Bull Racing, которого оштрафовали стюарды.
F1news.ru вчера в 19:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пострадала из-за секса Кристины Асмус

Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
OAnews 12:32
Армия и оружие

В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском 10:20
Происшествия

В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

ТАСС 05:49
Политика

Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда

Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
Капитал страны 09:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Общество

Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

REGNUM 03:16
Авто

Начались продажи Renault Captur нового поколения

Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили вчера в 23:26
Футбол

«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ

РИА Новости 25 октября в 18:07
Происшествия

Около 7,5 тыс. человек остались без света в Ленобласти

Около 7,5 тыс. жителей Кингисеппского района Ленинградской области остались без электричества в результате отключения нескольких подстанций ПАО "Ленэнерго".
Интерфакс 14:03
Футбол

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

RT на русском 12:37
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Футбол

Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)

Свободная Пресса 14:09
Политика

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

RT на русском 10:33
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников перестрелки

РИА Новости 04:40
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Кино

Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Телеканал 360° 24 октября в 13:26
Происшествия

На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба

На вечеринке по случаю встречи выпускников в американском штате Техас произошла стрельба.
BFM.ru 06:10
Футбол

Мактоминей стал автором 2000-го гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей стал автором 2000-го гола «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 13:22
Происшествия

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском 07:22
Происшествия

В Пермском крае приостановили поиски пропавшего частного самолета

ТАСС 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
H&M
Шведская компания
Шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, штаб-квартира которой находится в Стокгольме и в Нью-Йорке. H&M и его дочерние компании действуют в 71 стране мира с 4968 магазинов по состоянию на ноябрь 2018 года. Это - второй по величине глобальный ритейлер одежды, после испанской корпорации Inditex. Компания была основана в 1947 году Эрлингом Перссоном.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное