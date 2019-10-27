Общество
РБКГлава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
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Футбол
«Наполи» сыграл вничью со СПАЛ. «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе»
В Италии завершились три матча 9-го тура Серии А. "Наполи" вышел вперед в игре со СПАЛ на 9-й минуте, но пропустил ответный мяч через 7 минут.
Sport24.ru 11:57
Экономика
ЦБ хочет выплачивать пенсии и пособия через Систему быстрых платежей
В Системе быстрых платежей Центробанка скоро могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц, эта возможность прописана в проекте Стратегии развития национальной платёжной системы до 2023 года.
News.ru 24 октября в 05:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Политика
Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов
Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Донбасс, чтобы поговорить с нацистами, которые сорвали разведение сил в поселке Золотое.
Pravda.Ru вчера в 09:14
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Коммерсантъ 13:49
Автоспорт
Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена
Льюис Хэмилтон, который ехал прямо позади напарника, раскритиковал гонщика Red Bull Racing, которого оштрафовали стюарды.
F1news.ru вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пострадала из-за секса Кристины Асмус
Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
OAnews 12:32
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском 10:20
Политика
Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда
Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
Капитал страны 09:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили вчера в 23:26
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
РИА Новости 25 октября в 18:07
Происшествия
Около 7,5 тыс. человек остались без света в Ленобласти
Около 7,5 тыс. жителей Кингисеппского района Ленинградской области остались без электричества в результате отключения нескольких подстанций ПАО "Ленэнерго".
Интерфакс 14:03
Футбол
Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби
RT на русском 12:37
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
Свободная Пресса 14:09
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
RT на русском 10:33
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Кино
Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Телеканал 360° 24 октября в 13:26
Происшествия
На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба
На вечеринке по случаю встречи выпускников в американском штате Техас произошла стрельба.
BFM.ru 06:10
Футбол
Мактоминей стал автором 2000-го гола «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей стал автором 2000-го гола «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 13:22
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
RT на русском 07:22