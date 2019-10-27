Общество
РБКГлава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Коммерсантъ 09:26
Политика
Зеленский пообещал не оставлять жителей Донбасса
Президент Украины заявил, что киевская власть сделает всё, чтобы не предать и не оставить жителей Донбасса.
Известия 15:24
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
RT на русском 11:35
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Армия и оружие
NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади была получена в результате допроса одной из его жен и посыльного летом этого года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника.
Ведомости 15:45
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика
В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.
РБК 15:40
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Армия и оружие
Курды покинули сирийско-турецкую границу
Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 10:47
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Наука
Установлено место первой экспозиции «Гобелена из Байё»
Ученые установили, что полотно должно было занимать северную, южную и западную стороны внутреннего помещения собора, которое ограничено рядом колонн.
Дилетант 05:09
Политика
Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия
Угрозы лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране.
Lenta.ru 15:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат 14:25
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
РИА Новости 25 октября в 18:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Происшествия
В Карелии опрокинулся автобус с детьми
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Наука
Под Азовом нашли погребение «влюблённых» эпохи энеолита
В Ростовской области, в междуречье Дона и Кагальника, археологи раскопали курган, в котором обнаружили 25 погребений разного времени: от энеолита до раннего железного века.
Наука и жизнь 25 октября в 01:12
Армия и оружие
Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником
Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Кино
Продолжается международный кинофестиваль в Риме
Коммерсантъ 25 октября в 13:05
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Общество
Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР
Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".
РИА Новости 07:58
Авто
Toyota RAV4 пятого поколения появился в России
Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.
Новые автомобили 03:05
Технологии
Uber тестирует продажу кулинарных курсов
Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Футбол
Самюэль Жиго: «„Спартак“ движется поступательно»
Прошел только один матч, «Спартак» движется поступательно, — сказал Жиго.
Матч ТВ 13:01
Гаджеты
Процессор Core i9-10980XE протестировали в играх
В сети появились первые игровые тесты процессора Core i9-10980XE семейства Cascade Lake-X. Его «гоняли» на плате с чипсетом X299.
Игромания.ру вчера в 16:38
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26