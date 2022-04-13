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Глава HeadHunter Жуков допустил рост безработицы до уровня 2009 года

Безработица в России может вырасти до уровня 2009 года.
News.ru
По мнению главы HeadHunter, безработица может развиваться по двум сценариям.
Московский Комсомолец
Второй же сценарий предполагает резкий всплеск и небольшое снижение до 6,5%. По мнению Жукова, «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».
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Количество безработных тогда достигло 6 млн человек.
РБК

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Глава HeadHunter спрогнозировал рост безработицы в России
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