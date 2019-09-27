Спорт

News.ruNews.ruГлава IAAF: мы не отбирали у российских легкоатлетов флаг

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что организация не отбирала флаг у российских спортсменов, а дала им возможность выступить в нейтральном статусе.
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Британский политик
Британский политический деятель и спортивный функционер, президент IAAF, рыцарь-командор ордена Британской империи. Член английского парламента в 1992-1997 годах от графства Корнуолл, пожизненный пэр с 2000 года, барон Рэнморский. Двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 метров.
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