Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что организация не отбирала флаг у российских спортсменов, а дала им возможность выступить в нейтральном статусе.

Глава IAAF: мы не отбирали у российских легкоатлетов флаг

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