Спорт
News.ruГлава IAAF: мы не отбирали у российских легкоатлетов флаг
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что организация не отбирала флаг у российских спортсменов, а дала им возможность выступить в нейтральном статусе.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском 11:23
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 11:47
Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM вчера в 00:45
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Здоровье
Врач рассказала, действительно ли полезна овсяная каша
Диетолог объяснила, что польза каши зависит от того, что человек выбирает — зерно или хлопья. В этом смысле размер имеет значение.
Medical Note вчера в 06:13
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Футбол
Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и петербургского «Зенита» на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:03
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Вести.Ru 11:30
Хоккей
Йокерит — Автомобилист 4:2 (3-й период)
Телеканал ОТВ 11:25
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Наука
Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака
Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru вчера в 09:06
Футбол
ФИФА опровергла фальсификации при выборе лучшего футболиста мира
ФИФА опубликовала официальное заявление после появления в СМИ серии сообщений о фальсификациях при выборе лучшего футболиста мира.
РБК вчера в 13:43
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
В Черновцах в ночь на 28 сентября родились сиамские близнецы.
РИА Новости 08:57
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Футбол
«Ливерпуль» может быть исключен из Кубка лиги
Ливерпулю грозит исключение из Кубка английской лиги, сообщает BBC.
Советский спорт 04:31
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в Серии А
Туринский "Ювентус" победил СПАЛ из города Феррара в матче шестого тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе "Альянц — Ювентус" и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
RT на русском 10:53
Политика
Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов
Поводом для вызова Джонсона стали публикации в газете Sunday Times, где указывалось, что Аркури входила в состав британских торговых делегаций, которые возглавлял Джонсон, и получила гранты на £ 126 тыс. При этом известно, что сам Джонсон не раз был гостем в ее лондонском доме, а Аркури называла мэра "одним из лучших своих друзей".
РБК 03:47
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
Чемпионат 09:26