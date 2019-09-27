Спорт
News.ruГлава IAAF: мы не отбирали у российских легкоатлетов флаг
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу заявил, что организация не отбирала флаг у российских спортсменов, а дала им возможность выступить в нейтральном статусе.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:12, Вашингтон
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Технологии
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Политика
Кремль отреагировал на сообщения о тайном толстом телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в прессе информацию о специальном мобильном телефоне Владимира Путина, который он якобы использует вне стен Кремля и который толще обычных аппаратов.
Lenta.ru 04:30
Общество
МЧС подтвердило введение запрета на курение на балконах
МЧС подтвердило, что для россиян введут запрет на курение на балконах квартир жилых домов.
Газета.Ru 26 сентября в 12:29
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Театры
Источник назвал причину смерти Марка Захарова
Известия 06:32
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия
В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его жену
Московский Комсомолец вчера в 10:47
Театры
Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля
Вечерняя Москва вчера в 09:33
Гаджеты
Amazon снабдила свои «умные очки» голосовым помощником
При помощи сенсорной панели пользователь может вызвать голосового помощника Alexa, который может помочь с покупками или указать правильный маршрут. https: / / twit https: / / twitter.com / amazonnews / status / 1176925101754740736 ter.com / amazonnews / status / 117692510175474 Раньше подобные устройства пытались выпускать и другие компании, в том числе Google и Microsoft.
Экономика сегодня 26 сентября в 13:35
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
«Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы», — заключает Динерман.
Lenta.ru 04:53
Гаджеты
Обнаружен первый сломанный Samsung Galaxy Fold после апгрейда
Live24 вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Здоровье
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".
РИА Новости 06:20
Кино
Виктор Балабанов экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем
Актуальные Новости вчера в 11:20
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
RT на русском вчера в 21:39
Футбол
Раскрыта будущая зарплата Мамаева в ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев, буквально на днях вышедший из колонии по УДО, скоро подпишет контракт с клубом «Ростов».
Политическая Экспертиза 06:29
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Политика
Главу МИД Грузии вызвали в парламент из-за встречи с Лавровым
Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали главу МИД Грузии Давида Залкалиани в законодательный орган страны для разъяснений по поводу встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
Евразия Daily вчера в 08:03
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк написал заявление об отставке
Офис президента Украины сообщил, что Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.
Народные новости вчера в 06:38
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Происшествия
Подлодка ЧФ «Колпино» погрузилась на глубину более 240 метров
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
RT на русском 25 сентября в 09:54
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Музыка
Натали выпустила новую песню про мужчину мечты
Piter.tv вчера в 02:57
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
Ученые из Университета Ливерпуля провели исследование, в котором сопоставили изменения, происходящие в пожилом возрасте, и генетические изменения при развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:12