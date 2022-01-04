"Поскольку впереди два самых холодных зимних месяца, есть опасения, что в Европе может закончиться газ. Площадки хранения заполнены только на 56%, что более чем на 15 процентных пунктов ниже среднего показателя за 10 лет", - пояснил Блешке.
Автобренд Chery с помощью специального подразделения именуемого, как Jetour Motors, анонсировал гибридную модификацию кросса Jetour X-1, которая оснащается автономной современной системой эффективной помощи во время вождения Huawei L3, а также прочими полезными технологиями.