Происшествия
REGNUMГлава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе. Об этом 1 января на заявил на внеплановом заседании антитеррористической комиссии.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Политика
В ГБР Украины заявили о «кризисных явлениях» в деятельности ведомства
В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили о «кризисных явлениях» в своей деятельности, связанных с нарушениями в работе подразделений ведомстве.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Футбол
«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана
Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
Происшествия
Россиянин врезался в дерево на снегоходе и погиб
Под Тверью два россиянина катались на снегоходе 1 января и врезались в дерево, в результате чего водитель погиб.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Житель Москвы выиграл «Новогодний миллиард» в рамках розыгрыша лотереи «Русское лото».
Общество
Москва перешла на раздельный сбор мусора
С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Кино
Стал известен сюжет новой части истории о Гарри Поттере
Предполагается, что новый фильм станет началом сериала, в основу которого ляжет повествование о жизни младшего сына Гарри Поттера по имени Альбус Северус.
Гаджеты
Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD
Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
Политика
Нетаньяху попросил парламент о неприкосновенности
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил спикера парламента предоставить ему неприкосновенность, пишет РИА Новости.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Происшествия
В Москве у пенсионерки украли 10 миллионов рублей
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Футбол
Суперэкспресс: «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед», «Дерби» – «Барнсли», «Суонси» – «Чарльтон», «Вальядолид» – «Леганес», «Севилья» – «Атлетик», «Бордо» – «Ле Ман»
«Дерби» еще в прошлом сезоне всерьез боролся за выход в Премьер-лигу.
Футбол
Мино Райола: «МЮ загубил бы даже Марадону, Пеле и Мальдини»
Ранее Райола заявил, что Погба хочет выигрывать трофеи с МЮ.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.