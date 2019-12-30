Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал силовиков за недостаточные меры безопасности в связи с нападением на пост ДПС в Магасе. Он считает, что гибели человека можно было бы избежать при надлежащем усилении мер к праздникам.

с чего всё началось

По словам главы республики, напавшие на пост ДПС подъехали туда на служебном автомобиле. Ранее сообщалось только, что у них была Lada Granta, возможно, принадлежавшая родственнику одного из напавших.

Глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год

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