Происшествия

REGNUMREGNUMГлава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе. Об этом 1 января на заявил на внеплановом заседании антитеррористической комиссии.
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