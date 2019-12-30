Происшествия

REGNUMREGNUMГлава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе. Об этом 1 января на заявил на внеплановом заседании антитеррористической комиссии.
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Что произошло за сутки: среда, 1 января

Интерфакс12:55

Калиматов рекомендовал принять исчерпывающие меры безопасности после нападения на пост ДПС

ТАСС09:54

Глава Ингушетии распорядился усилить меры безопасности в республике

Эхо Москвы21:05

Глава Ингушетии признал недостаточными меры безопасности в республике

News.ru10:49

Глава Ингушетии заявил о недостаточных мерах безопасности на Новый год

Московский Комсомолец14:20

Глава Ингушетии обвинил силовиков в плохой подготовке к Новому году после нападения на пост ДПС

БИЗНЕС Online11:27

Глава Ингушетии рассказал о лицах, напавших на пост ДПС в Магасе

REGNUM15:39
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Авто

Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica

Picsnews.net вчера в 01:32
Энергетика

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
Пятый канал 06:50
Происшествия

Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
Российская газета 20:15
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Происшествия

Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане

Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
News.ru 21:22
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
Гаджеты

AMD рассчитывает сделать новые видеокарты в два раза быстрее нынешних

Компания AMD рассчитывает сделать новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних.
UfaTime.ru 17:33
Здоровье

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Провести праздники в хорошем настроении помогут средства, которые доступны в любой аптеке, сообщает health.mail.ru Питие определяет сознание Алкоголь отравляет организм, потому что обезвоживает его, вымывает минералы.
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Армия и оружие

В США пообещали разгромить российский флот в Арктике если потребуется

Avia.pro 20:23
Общество

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Lenta.ru 13:59
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Армия и оружие

Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет

Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Avia.pro 19:01
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

РБК 09:56
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 30.12.19 в 05:11
Армия и оружие

РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Росбалт вчера в 14:28
Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости 19:41
Происшествия

Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши

РИА Новости 09:24
Авто

В России запретили ездить на автомобилях без номеров

Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
ToDay News Ufa вчера в 12:09
Футбол

«Реал» заинтересовался младшим братом Мбаппе

Брат форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Итан попал в сферу интересов «Реала».
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Политика

Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
ТАСС 15:29
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Футбол

Медведев: «Если „Зенит“ станет чемпионом, Семак продолжит свою работу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20.
Sport24.ru 15:46
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Космос

Названы главные космические проекты 2020 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
REGNUM 08:12
Автоспорт

Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo

Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Autosport.com.ru 07:12
Происшествия

Вертолет с главой генштаба Тайваня перестал выходить на связь

Начальник генштаба Тайваня и высокопоставленные военные чиновники находятся на борту вертолета, который перестал выходить на связь.
РЕН ТВ 21:20
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Футбол

«Виссел Кобе» выиграл Кубок Японии с Иньестой, Подолья и Вилья

REGNUM 06:11
Общество

Стало известно, как Карлос Гон сбежал из Японии

Побег бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца.
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Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
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