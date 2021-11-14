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Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова создаст фонд инвестиций в стартапы

Предполагается, что в каждый из проектов будут вкладывать около трех миллионов рублей.
Эхо Москвы
Раунды посевных инвестиций, как правило, предусматривают выделение сравнительно небольших средств компаниям на ранних этапах, когда бизнес еще не способен самостоятельно обеспечивать свою деятельность.
РБК
Товарищества создаются управляющими партнерами, которые управляют портфелем активов и капиталом, а также могут привлекать сторонних инвесторов.
РБК
Этим летом Тихонова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме говорила о том, что особый интерес для инвестиций может представлять научно-технологическая сфера.
Эхо Москвы

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Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова создаст фонд инвестиций в стартапы
Эхо Москвы19:07
Катерина Тихонова и Наталья Попова создадут фонд инвестиций в стартапы
РБКвчера в 08:00
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