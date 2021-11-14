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Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова создаст фонд инвестиций в стартапы

Предполагается, что в каждый из проектов будут вкладывать около трех миллионов рублей.
Эхо Москвы
Раунды посевных инвестиций, как правило, предусматривают выделение сравнительно небольших средств компаниям на ранних этапах, когда бизнес еще не способен самостоятельно обеспечивать свою деятельность.
РБК
Товарищества создаются управляющими партнерами, которые управляют портфелем активов и капиталом, а также могут привлекать сторонних инвесторов.
РБК
В июне 2021 года, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, Катерина Тихонова упоминала о том, что особый интерес для инвестиций может представлять научно-технологическая сфера, в частности прорывные технологии .
Znak.com

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Глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова создаст фонд инвестиций в стартапы
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