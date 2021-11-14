Раунды посевных инвестиций, как правило, предусматривают выделение сравнительно небольших средств компаниям на ранних этапах, когда бизнес еще не способен самостоятельно обеспечивать свою деятельность.
В июне 2021 года, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, Катерина Тихонова упоминала о том, что особый интерес для инвестиций может представлять научно-технологическая сфера, в частности прорывные технологии .
Россия поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 до конца 2021 года, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow.