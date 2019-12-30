Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Арабия". По словам президента, инцидент с американской дипмиссией является прежде всего "атакой на суверенитет" самого Ирака.

Глава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде

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