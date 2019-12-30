Политика
РИА НовостиГлава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде
Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Арабия". По словам президента, инцидент с американской дипмиссией является прежде всего "атакой на суверенитет" самого Ирака.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:09, Ашберн
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Гаджеты
Microsoft будет разбираться с проблемами Проводника ещё не один день
Microsoft вскоре после выпуска обновления добавила исправление, но лишь в сборки для инсайдеров, конкретно в 20H1 Build 19536.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Экономика
В Госдуме видят разделение России на две экономики
Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Шоу-бизнес
Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Хоккей
Сборная России победила Германию и вышла в плей-офф МЧМ
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Футбол
«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро
По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
Футболисты Мухаммед и Бенито покидают «Тамбов»
Бенито в нынешнем сезоне сыграл 9 матчей за "Тамбов" и забил один гол, Мухаммед провел две встречи.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Политика
Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию
Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Минимальная зарплата на Украине на 4 доллара обгонит российскую
С нового года минимальная зарплата на Украине повышается до 4 723 гривен (200 долларов США), сообщает корреспондент ИА Красная Весна 1 января.