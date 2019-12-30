Политика
РИА НовостиГлава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде
Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Арабия". По словам президента, инцидент с американской дипмиссией является прежде всего "атакой на суверенитет" самого Ирака.
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Происшествия
Вертолет с главой генштаба Тайваня перестал выходить на связь
Начальник генштаба Тайваня и высокопоставленные военные чиновники находятся на борту вертолета, который перестал выходить на связь.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Хоккей
Канада (до 20) – Чехия (до 20): прогноз на хоккей от Владимира Вуйтека
Хоккейный эксперт сайта Legalbet Владимир Вуйтек предлагает ставку на уверенную победу сборной Канады в матче молодёжного чемпионата мира.
Гаджеты
Раскрыты характеристики PlayStation 5
Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Мнучин возглавит делегацию США на форуме в Давосе
Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от алкоголя
Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Происшествия
Задержанные признались в подготовке терактов в Петербурге
Двое россиян, которые были задержаны по подозрению в подготовке терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге, дали признательные показания.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Общество
В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет
Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Армия и оружие
Балтийский флот получит «охотников на акул»
Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
Футбол
Медведев: «Если „Зенит“ станет чемпионом, Семак продолжит свою работу»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что клуб из Санкт-Петербурга продлит контракт с главным тренером Сергеем Семаком в случае, если команда станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/20.
Авто
Вот что сокращает ресурс современного мотора - мнение эксперта
Негативно отражается на моторе работа системы «Старт/стоп», а также автоматических коробок, поддерживающих при движении слишком низкие (на грани масляного голодания) обороты двигателя.
Хоккей
Тренер сборной России назвал голкипера на матч со Швейцарией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал голкипера, который будет защищать ворота в матче четвертьфинала молодежного чемпионата мира, передает Sport24.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Футбол
«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов
Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
Футбол
Экс-арбитр АПЛ Мэдли рассказал, что его уволили за шутку над инвалидом в личной переписке
Бывший судья Премьер-лиги Роберт Мэдли рассказал, что был уволен за шутку над инвалидом.
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Sony объявила январскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus, в которую вошли четыре игры: Uncharted: The Nathan Drake Collection — в сборник входят: Uncharted: Drake's Forture Uncharted 2: Among Thieves Uncharted 3: Drake's Deception Goat Simulator.
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
Авто
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Происшествия
Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Футбол
Василий Березуцкий рассказал о желании стать главным тренером
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.