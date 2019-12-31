Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде

Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Арабия". По словам президента, инцидент с американской дипмиссией является прежде всего "атакой на суверенитет" самого Ирака.
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Шарль Мишель
Дипломаты во всем мире являются каналами диалога, а не целями протестов. Я решительно осуждаю нападение на посольство в Багдаде и призываю к деэскалации и уважению международного права. Мы внимательно следим за ситуацией.
— Шарль Мишель, бельгийский политикРИА Новости вчера в 11:32

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