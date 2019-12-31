Дипломаты во всем мире являются каналами диалога, а не целями протестов. Я решительно осуждаю нападение на посольство в Багдаде и призываю к деэскалации и уважению международного права. Мы внимательно следим за ситуацией.

Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Арабия". По словам президента, инцидент с американской дипмиссией является прежде всего "атакой на суверенитет" самого Ирака.

Глава Ирака осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде

Происшествия Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.

Происшествия В жилом доме в Твери произошел взрыв газа Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

Политика В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Энергетика Судьба нефти зависит от разрешения торгового конфликта США — Китай Для сырьевого сегмента очень важно, чтобы после первого фактического прорыва в разрешении конфликта Вашингтон и Пекин снова не переключились на игру в стиле перетягивания каната.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Кино Вышел трейлер фильма «Тихое место 2» Фильм снял режиссер Джон Красински. В сети появился трейлер сиквела триллера "Тихое место". Картина выйдет в прокат 19 марта.

Происшествия В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.

Здоровье Врач рассказал о необходимых зимой витаминах По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.

Общество В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.

Гаджеты Глава Xiaomi показал упаковку Redmi K30 5G Исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал официальное изображение розничной упаковки смартфона Redmi K30 5G, в которой он появится на прилавках магазинов.