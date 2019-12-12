Политика
BFM.ruГлава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Ну и летним паводком, из-за которого погибли 26 человек. В регион несколько раз приезжал Владимир Путин. Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
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Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 09:51
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