Политика

BFM.ruBFM.ruГлава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Ну и летним паводком, из-за которого погибли 26 человек. В регион несколько раз приезжал Владимир Путин. Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Читать в источнике
Комментировать887
Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 09:51

Подробнее о событии

Второй секретарь обкома КПРФ прокомментировал отставку губернатора-коммуниста Левченко

ИрСити20:56

Эксперты: врио губернатора Приангарья предстоит помирить политические элиты в регионе

ТАСС13:51

Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области

IrkutskMedia10:01

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Интерфакс09:52

Чем известен Игорь Кобзев

Коммерсантъ10:09

Путин принял отставку иркутского губернатора

РИА Новости12:35

Зюганов посетовал в связи с отставкой губернатора Левченко о «невостребованности талантливых руководителей»

Интерфакс - Россия10:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
РИА Новости 16:27
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о контроле над вооружениями

Внесенная Россией резолюция «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» содержит призыв ко всем государствам, присоединившимся к соответствующим договорам, выполнять все положения соглашений в полном объеме.
ФАН 20:31
Армия и оружие

Продлены испытания атомной подлодки «Казань»

Многоцелевые атомные подводные лодки «Новосибирск», «Казань», «Архангельск» и «Красноярск» являются субмаринами усовершенствованного проекта «Ясень-М» (885 М). Как заявил журналистам президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов, испытания головной атомной субмарины модернизированного проекта 885 М («Ясень-М») «Казань» будут продлены.
Военное дело 13:58
Политика

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:48
Футбол

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»

После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Спорт-Экспресс 04:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров впервые рассказал о романе с Дианой Шурыгиной

Ради отношений с молодым миллионером Шурыгина развелась с мужем, который не сильно об этом жалеет.
Хорошие новости 03:17
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Общество

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
РИА Новости 08:45
Политика

Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день

Как отставляли "красного" губернатора Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям.
РБК 15:19
Политика

Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости 20:10
Футбол

Александр Медведев назвал поражение «Зенита» в ЛЧ «фиаско»

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о проигрыше команды «Бенфике» и ее вылете из Лиги чемпионов.
АБН вчера в 14:48
Игры

В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2

Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Игромания.ру вчера в 09:43
Происшествия

При тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб военнослужащий

На авианосце «Адмирал Кузнецов», где 12 ноября произошел пожар, найдено тело погибшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Дождь 13:03
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил временно исполняющим главы региона сенатора Ростислава Гольдштейна.
Новый День 11:59
Футбол

Ганчаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".
РИА Новости 17:34
Политика

Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
РИА Новости 19:10
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU вчера в 08:45
Гаджеты

Компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K30

ToDay News Ufa 10 декабря в 06:30
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 08:05
Авто

Дилеры Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

UfaTime.ru 16:01
Политика

В Великобритании проходят досрочные выборы в парламент

В Великобритании началось голосование — досрочные выборы в парламент страны.
Время Пресс 05:42
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Финансы

Рубль слегка снижается к доллару и к евро перед решением ФРС США

Рубль вечером слегка снижается против доллара и евро на фоне усилившегося вечером падения рынка нефти (-1,5%, до 63,45 доллара за баррель по марке Brent).
ПРАЙМ вчера в 11:46
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Космос

Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны

Радио Sputnik 19:00
Политика

Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.
Московский Комсомолец 09:59
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 10 декабря в 07:01
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Паводок в Иркутской областиБольше новостей по теме
Главное