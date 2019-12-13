Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона. Выборы нового главы Иркутской области должны состояться в сентябре 2020 года.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.

Ну и летним паводком, из-за которого погибли 26 человек. В регион несколько раз приезжал Владимир Путин. Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.

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