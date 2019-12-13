Политика

BFM.ruBFM.ruГлава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Ну и летним паводком, из-за которого погибли 26 человек. В регион несколько раз приезжал Владимир Путин. Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Читать в источнике
Комментировать853
Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 09:51
с чего всё началось

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона. Выборы нового главы Иркутской области должны состояться в сентябре 2020 года.
Коммерсантъ07:05

Подробнее о событии

Отставка иркутского губернатора может обернуться для властей проблемами на следующих выборах

Ведомости17:06

СМИ: Глава Приангарья Сергей Левченко сложил полномочия губернатора

IrkutskMedia07:22

Путин принял отставку иркутского губернатора

РИА Новости12:35

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:28

Итоги деятельности Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области

ТАСС10:12

Кость в горле и годы, которые ушли в ничто – эксперты об отставке Левченко

ИрСити14:29

Сергей Левченко и Александр Левинталь открыли новый сезон ротации губернаторов

Коммерсантъ17:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Политика

Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте

Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
ТАСС 17:01
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана

Анастасия Костенко копирует беременную жену Джигана Анастасию Костенко обвинили в подражании.
Экспресс газета 05:56
Футбол

Матвеев: «Хетафе» победил заслуженно в матче Лиги Европы

Футболисты испанского "Хетафе" одержали заслуженную победу в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, считает главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.
РИА Новости 16:28
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Политика

Зеленский заявил о необходимости изменения текста Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что необходимо изменить текст Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе – в отношении контроля над границей.
Вести.Ru 16:29
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ 12:55
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина: «Дочь уже вышла замуж»

Недавно пара уже показала кольца. А на днях Любовь Толкалина «проговорилась» в Сети о том, что ее дочь вышла замуж.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
Политика

Зеленский опроверг информацию об интервью российскому телеканалу

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг ранее появившуюся информацию об интервью телеканалу "Россия 24".
Life.ru 16:33
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости 10 декабря в 21:08
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Армия и оружие

Турция грозит закрыть для США базу Инджирлик в ответ на санкции

Ранее глава турецкого МИД заявлял, что покупка С-400 – это не политический вопрос для Турции, поскольку ранее страна обращалась к США и Франции с предложением приобрести у них системы ПВО, но они не согласились.
Журналистская правда вчера в 08:28
Здоровье

Почему именно история девочки в «золотой клетке» зацепила россиян?

Как утверждается, юную С. — имя ребенка не называется — заключили в «золотую клетку» вскоре после рождения.
BFM.ru вчера в 20:00
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Происшествия

В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
РИА Новости 10 декабря в 01:03
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
Шоу-бизнес

Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

Культуромания 01:25
Политика

Сенат США утвердил нового посла в России

Американский сенат утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.
Московский Комсомолец 12:43
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Космос

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

3DNews 08:14
Политика

Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
RT на русском 15:35
Политика

Рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
ТК Звезда 04:55
Авто

Дилеры Hyundai и Genesis начали продавать автомобили в рассрочку

UfaTime.ru 16:01
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Известия 16:05
Технологии

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Спорт

Российские гандболистки одержали восьмую победу на чемпионате мира

Гандболистки сборной России одержали победу над Испанией в групповом турнире чемпионата мира - 36:23.
Pravda.Ru вчера в 02:57
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
Общество

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
РИА Новости 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015. Депутат Государственной думы Федерального собрания III, V и VI созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015. Член Президиума ЦК КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное