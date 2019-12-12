Политика
КоммерсантъГлава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Впоследствии, в 2018 году, КПРФ обошла «Единую России» на выборах в Иркутскую областную думу, получив 19 мандатов из 45 при 17 у ЕР. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступал перед президентом в защиту иркутского губернатора.
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с чего всё началось
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона. Выборы нового главы Иркутской области должны состояться в сентябре 2020 года.Коммерсантъ07:05
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