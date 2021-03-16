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SMINEWS в Иванове
SMINEWS в Иванове

Глава Ивановской области Воскресенсий увеличил размер взноса на капремонт

Размер взноса на капитальный ремонт повысится с 6,40 до 6,70 рубля за м². Об этом сообщили сегодня в Администрации Ивановской области со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства. Было отмечено, что это повышение — первое с 2017 года.В источнике
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В Ивановской области увеличили размер взноса на капремонт

REGNUMвчера в 03:38

В Ивановской области вырастет размер взноса на капремонт

Кстати.Newsвчера в 05:05

В Ивановской области задним числом подняли плату за капитальный ремонт

Ивановские новостивчера в 05:01

В Ивановской области задним числом подняли плату за капремонт

ivDay.ruвчера в 05:01

Капитально отремонтировать в Ивановской области должны более полутысячи домов

Ивтелерадио01:35

Губернатор Воскресенский повысил плату за капитальный ремонт

Vek.newsвчера в 01:35

Задним числом в регионе подняли плату за капремонт в многоквартирных домах

Слухи и Фактывчера в 21:39
Интересное

Минздрав РФ не поддерживает кандидатуру Оксаны Немакиной на должность министра

«Министерство здравоохранения Российской Федерации не поддерживает назначение Немакиной Оксаны Владимировны на должность министра здравоохранения Забайкальского края», - говорится в документе.
ZAB.RU20:17

Семье медика из Башкирии, умершей от COVID-19, отказали в страховой выплате

Семье медика из Башкирии, умершей от COVID-19, отказали в страховой выплате В Башкирии профсоюз медработников "Действие" добивается выплаты 2,7 млн руб. страховых средств сыну и родителям врача скорой помощи Елены Гайнулловой, умершей после заражения коронавирусом.
Коммерсантъ14 марта в 12:59

Госинспектора заповедника в Бурятии обвинили в превышении должностных полномочий

«Для проверки доводов всех участников следственным путём в феврале текущего года по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении насилия браконьером в отношении государственного инспектора природного заповедника; по второму — о превышении данным инспектором должностных полномочий», — сообщили в СК.
RT на русскомвчера в 09:43

«Аэрофлот» ожидает восстановления международных авиаперевозок не ранее 2024 года

Авиакомпания «Аэрофлот» прогнозирует, что международный рынок авиаперевозок восстановится не ранее 2024 года, внутренний — в 2022 году, сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов.
Коммерсантъ01:31