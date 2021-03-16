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SMINEWS в Иванове
SMINEWS в Иванове

Глава Ивановской области Воскресенсий увеличил размер взноса на капремонт

Размер взноса на капитальный ремонт повысится с 6,40 до 6,70 рубля за м². Об этом сообщили сегодня в Администрации Ивановской области со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства. Было отмечено, что это повышение — первое с 2017 года.В источнике
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Жителям Ивановской области повысили плату за капремонт

Отдел Nвчера в 04:16

В Ивановской области задним числом подняли плату за капитальный ремонт

Ивановские новостивчера в 05:01

В Ивановской области задним числом подняли плату за капремонт

ivDay.ruвчера в 05:01

В Ивановской области вырастет размер взноса на капремонт

Кстати.Newsвчера в 05:05

В Ивановской области увеличили размер взноса на капремонт

REGNUMвчера в 03:38

Губернатор Воскресенский повысил плату за капитальный ремонт

Vek.newsвчера в 01:35

Задним числом в регионе подняли плату за капремонт в многоквартирных домах

Слухи и Фактывчера в 21:39
Интересное

Кроос стал четвертым немцем со 100 матчами в Лиге чемпионов в стартовом составе

Из полевых игроков отметку в сто матчей преодолел лишь Филипп Лам (110), также порог в 100 матчей в стартовом составе в ЛЧ преодолели два немецких вратаря — Мануэль Нойер (117) и Оливер Кан (103).
Газета.Ruвчера в 16:09

Полиция составила протоколы на Евгения Ройзмана за участие в шествиях 23 и 31 января

Полиция составила два протокола об административных правонарушениях на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана за участие в несанкционированных шествиях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 10:25

The National Interest (США): Россия мечтала о строительстве мощных линкоров (The National Interest)

Советскому Союзу перед Второй мировой войной не удалось создать серьезный военно-морской флот, однако у Иосифа Сталина были мечты построить группировку мощных линкоров, и этим он не очень-то отличался от Гитлера.
ИноСМИ17:15

Греция в мае начнет принимать туристов из РФ на определенных условиях

Греция начнет принимать российских туристов с 14 мая, для въезда нужно будет соблюсти одно из трех условий, сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.
Интерфаксвчера в 08:15

Отец Филиппа Киркорова рассказал об одиночестве сына

Отец Филиппа Киркорова Бедрос рассказал об одиночестве поп-короля российской эстрады после развода с певицей Аллой Пугачевой, опровергнув все домыслы о романтических отношениях сына с Азизой, пишет «Собеседник».
Слово и Деловчера в 13:32