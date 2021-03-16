Размер взноса на капитальный ремонт повысится с 6,40 до 6,70 рубля за м². Об этом сообщили сегодня в Администрации Ивановской области со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства. Было отмечено, что это повышение — первое с 2017 года.

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